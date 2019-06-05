Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da Ramazan Bayramı
Son Dakika Güncel Haber

Kazakistan'da Ramazan Bayramı

1 saat önce

NUR Kazakistan'da Müslümanlar, bayram namazını kılarak ve dua ederek Ramazan Bayramı kutlamalarına başladı.

Kazakistan'da Ramazan Bayramı, System.String[]
NUR Kazakistan'da Müslümanlar, bayram namazını kılarak ve dua ederek Ramazan Bayramı kutlamalarına başladı.
Başkent Nur Sultan'daki Nur Astana Merkez Camisi'ne akın eden yüzlerce Müslüman, caminin başimamı Askar Mukanov'un verdiği vaazını diledi ve bayram namazını kıldı.
Caminin avlusunda bilek güreşi, halter kaldırma gibi oyunlar oynandı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Ramazan Bayramı kutlama mesajı yayımladı.
Mesajında ramazan ayının aile ve yakınlara hizmet, ihtiyaç sahiplerine yardım ve ahlaki gelişme ayı olduğuna işaret eden Tokayev, "İyi düşünce ve iyi faaliyetler, anlayışı ve uyumu güçlendiriyor, insanları ortak hedef için birleştiriyor. Kazakistan, yüzyıllardır barış, dine ve ahlaki değerlere saygı, hoşgörü ve iyi komşuluk mekanı olmuştur." ifadesini kullandı.
Tokayev ayrıca İslam'ı öğrenmenin toplumun manevi diriliş fikrine tam olarak uygun olduğuna dikkati çekti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 05:53 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Kazakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



A Milli Takım bayramlaştı İstanbul'da bayramın ilk günü trafik felç oldu! Yoğunluk yüzde 53 Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı Bayram tatilinde acı bilanço: 36 ölü, 275 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 06:59:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da Ramazan Bayramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]