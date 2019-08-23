Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da şair Abay Kunanbayev'i anma etkinlikleri
Son Dakika Güncel Haber

Kazakistan'da şair Abay Kunanbayev'i anma etkinlikleri

37 dakika önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazak şair Abay Kunanbayev, doğumunun 174'üncü yılında törenle anıldı.

Kazakistan'da şair Abay Kunanbayev'i anma etkinlikleri, System.String[]

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazak şair Abay Kunanbayev, doğumunun 174'üncü yılında törenle anıldı.

Şehrin Abay Caddesi'ndeki Kunanbayev'in heykeli önünde düzenlenen törene, Nur Sultan Vali Yardımcısı Bahtiyar Maken'in yanı sıra ülkede edebiyat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Maken, yaptığı konuşmada, Kunanbayev'in Kazak halkının hazinesi olduğunu belirterek, "Abay, eserleri, oluşturduğu insanlık formülü, ruhani ve edebi okulu sayesinde Kazak kelimesinin eş anlamı haline geldi." dedi.

Kazak şair Abay Kunanbayev'in şiirlerinin yaşatıldığını vurgulayan Maken, onun eserlerini gelecek nesle aktarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kunanbayev'in şiirlerinin gençler tarafından okunduğu törende, halk müzik aleti dombıra ile şairin şiirlerinden bestelenen eserler seslendirildi.

Rus yazarların eserlerini Kazakçaya çeviren ilk şairlerden

Kazakistan'ın Semipalatinsk kentinde 10 Ağustos 1845'te doğan Abay Kunanbayev, şiirlerinde halkın doğru yolda gelişmesi gerektiğini vurguluyor, aşiretler arasındaki anlaşmazlıkları ise protesto ediyor.

Medresede eğitim alan ve Rus okuluna giden Kunanbayev, Arapça ve Farsçayı da öğrenerek Ali Şir Nevai, Firdevsi ve Nizami'nin eserlerini orijinal dilde okudu.

Kunanbayev, Rus yazarlarının eserlerini Kazakçaya çeviren ilk şairlerden birisi olarak da biliniyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in mayısta aldığı karara göre, gelecek yıl Abay Kunanbayev'in doğumunun 175'inci yılının ülke genelinde büyük etkinliklerle kutlanması bekleniyor.

Kazakistan, Edebiyat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konut kredisinde faizler 1 yılın en düşük seviyesine geriledi
Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı Bakanlık paha biçilemeyen Sümela hazinesinin peşinde Süper Lig ekipleri Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 12:20:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da şair Abay Kunanbayev'i anma etkinlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]