Kazakistan'da şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı 500'den fazla etkinlikle kutlanacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kazakistan'da şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı 500'den fazla etkinlikle kutlanacak - Son Dakika

Kazakistan'da şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı 500'den fazla etkinlikle kutlanacak

7 saat önce

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazak şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı kutlamaları çerçevesinde 500'ün üzerinde ulusal ve uluslararası etkinliğin düzenleneceğini bildirdi.

Kazakistan'da şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı 500'den fazla etkinlikle kutlanacak, System.String[]

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazak şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı kutlamaları çerçevesinde 500'ün üzerinde ulusal ve uluslararası etkinliğin düzenleneceğini bildirdi.

Tokayev'in "Abay ve 21. Yüzyılda Kazakistan" makalesi, Kazakistan Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Makalesinde, bu yıl Kunanbayev'in doğumunun 175. yılını kutlayacaklarını hatırlatan Tokayev, "500'ün üzerinde ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik düzenlenecektir." ifadesine yer verdi.

Tokayev, ağustos ayında Kunanbayev'in doğduğu Semey kentinde UNESCO ile ortaklaşa, "Abay mirası ve dünya maneviyatı" konulu uluslararası bilimsel konferans düzenleneceğini ifade etti.

Şair ve filozof Kunanbayev, 10 Ağustos 1854'te Semey'de doğdu.

Yeni Kazak edebiyatının temelini atan Kunanbayev, eserlerinde Kazak halkının sosyal, toplumsal ve ahlaki sorunlarına dikkati çekerek halkı, medeni gelişmenin doğru yolunu seçmeye çağırdı.

Kırgızistan'ın Oş kentinde geçen yıl kasım ayında yapılan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları toplantısında, 2020, "Abay Kunanbayev Yılı" ilan edilmişti.

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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