Kazakistan'da seyir halinde hareket eden trende yangın kamerada - Son Dakika

Kazakistan'da seyir halindeki trenin vagonunda yangın çıktı.Vagonun alevler içinde kaldığı o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan yakınlarındaki tren istasyonunda meydana geldi. Hareket halindeki bir trenin restoran vagonunda yangın çıktı. 50 metrekarelik alana yayılan yangının, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldüğü ve nedeninin araştırıldığı ifade edildi. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi.