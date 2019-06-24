Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da silah deposunda patlama
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Kazakistan'da silah deposunda patlama

1 saat önce

NUR Kazakistan'ın Türkistan eyaletindeki silah deposunda çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi.

Kazakistan'da silah deposunda patlama, System.String[]
NUR Kazakistan'ın Türkistan eyaletindeki silah deposunda çıkan yangın sonucu patlama meydana geldi.
Kazakistan Olağanüstü Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, saat 09.00'da Türkistan eyaletinin Arıs kenti yakınlarındaki orduya ait silah deposunda patlama olduğu belirtildi.
Açıklamada, olay yerine itfaiye ekiplerinin gönderildiği kaydedildi.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, depodaki mühimmatın yaklaşık yarısının infilak ettiği, olayda ölen ve yaralanan olmadığı ifade edildi.
Açıklamada, patlamanın nedeninin araştırılması için komisyon kurulduğu belirtildi.
Türkistan eyaleti Olağanüstü Durumlar Departmanının açıklamasında, Valisi Umirzak Şukeyev'in bölgeye gittiği, yangına 12 itfaiye ekibinin müdahale ettiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, 43 bin nüfuslu Arıs kenti sakinlerinin tahliye edilmesi için çalışmaların başlatıldığı bildirildi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Savunma ve İçişleri bakanlarına patlamanın neden olduğu tahribatın giderilmesi için önlemlerin alınması talimatını verdiğini belirterek "Halkın güvenliği sağlanmalı ve patlama nedeni araştırılmalı." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:32 Kaynak: AA
Kazakistan, Güncel
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