Kazakistan'da silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Açıklamada, "Mahkemenin evi boşaltması için verdiği karar gerekçesiyle olay yerine giden icra memurları, polis ekibi ve acil durumlar departmanı görevlilerine evin sakini 1967 doğumlu kişi silahlı saldırıda bulundu. Saldırıda 2'si polis 5 kişi hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

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