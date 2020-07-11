Kazakistan'da son 24 saatte 1,708 yeni koronavirüs vakası

Kazakistan'da son 24 saatte 1,708 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 56 bin 455'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Kazakistan'da son 24 saatte 1,708 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 56 bin 455'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 264 olurken iyileşenlerin sayısı 32 bin 500 kişi olarak rapor edildi.