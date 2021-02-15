Kazakistan'da Sputnik V aşısı tescil edildi - Son Dakika

Kazakistan'da Sputnik V aşısı tescil edildi

15.02.2021 13:35
Kazakistan'da Sputnik V aşısı tescil edildi, System.String[]

NUR Kazakistan, üretilen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin ülkede kullanımını onayladı.

NUR Kazakistan, üretilen yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşısı Sputnik V'nin ülkede kullanımını onayladı.

Kovid-19'la ilgili Kurumlararası Komisyon tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan'ın Kovid-19'a karşı geliştirilen "Sputnik V" (GamKovidVak) Rus aşısını tescil eden 27. ülke olduğu bildirildi.

Açıklamada, Karagandı İlaç Kompleksinde üretilen Sputnik V aşısının kullanımına ilişkin işlemlerin de tamamlandığı ve kayıt belgesi için Kazakistan Sağlık Bakanlığına başvuru yapıldığı kaydedildi.

Kazakistan, söz konusu komplekste şubat sonuna kadar 90 bin doz Sputnik V aşısını üreterek ülke genelinde dağıtmayı planlıyor.

Ülkeye ilk etapta Rusya'dan yaklaşık 20 bin doz Sputnik V aşısı getirilmiş, daha sonraki aşamalarda ise ülkede üretilen aşının kullanılacağı açıklanmıştı.

Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Sputnik V'nin Kazakistan'daki Karagandı İlaç Kompleksinde üretilmesine ilişkin anlaşma imzalanmıştı.

Münir Karaloğlu, Kazakistan, İlaç, Rus, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kazakistan'da Sputnik V aşısı tescil edildi - Son Dakika


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