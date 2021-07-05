Kazakistan'da stepte çıkan yangın nedeniyle bazı köylerde OHAL ilan edildi - Son Dakika

NUR Kazakistan'da stepte aşırı sıcaktan çıkan yangın nedeniyle Karagandı eyaletine bağlı 3 köyde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Karagandı eyalet valisi Jenis Kasımbek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eyalet steplerinde aşırı sıcak hava nedeniyle yaygın çıktığını, 3 köyde 200 büyükbaş hayvanın telef olduğunu bildirdi.

Kasımbek, eyaletin Ulutau bölgesindeki Jangeldi, Aktastı ve Amangeldi köylerinde yangın nedeniyle OHAL ilan edildiğini duyurdu.

Yangında hayvanları telef olan ve meraları yanan çiftçilerinin zararlarının tespiti için acil komisyon oluşturulduğunu kaydeden Kasımbek, "Şu an itibarıyla 17 yangın noktası kontrol altına alındı. Bölgeye çok sayıda ekipman sevk edildi. Ayrıca 350'den fazla itfaiyeci ile gönüllü vatandaşlarımız da yangınla mücadelede yer alıyor." dedi.

Kazakistan'da son bir haftada hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükseldi.