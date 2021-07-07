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Kazakistan'da Suriye konulu 16. Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi - Son Dakika

Kazakistan'da Suriye konulu 16. Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi

07.07.2021 17:45
Kazakistan'da Suriye konulu 16. Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi, System.String[]

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 16'ncısı düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerinin ilk gününde Türkiye, Rusya ve İran heyetleri ikili ve üçlü istişarelerde bulundu.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 16'ncısı düzenlenen Suriye konulu Astana görüşmelerinin ilk gününde Türkiye, Rusya ve İran heyetleri ikili ve üçlü istişarelerde bulundu.

TSİ ile sabah 07.00'de başlayan görüşmeler akşam saatlerine kadar devam etti.

Görüşme kapsamında Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran heyetleri ikili ve üçlü teknik toplantılarda bir araya geldi. Bunun yanı sıra Suriye rejimi ve askeri muhalefet temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletlerin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in de yer aldığı toplantılara Suriye'ye komşu ülkeler Irak, Lübnan ve Ürdün gözlemci statüsüyle katıldı.

Görüşmelerde, Türk heyetini Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal temsil etti.

Ünal başkanlığındaki Türk heyeti, önce BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile bir araya geldi, daha sonra Rusya ve İran heyetleri ile ayrı ayrı görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmelerin ilk günü garantör ülkelerin üçlü teknik toplantılarıyla sona erdi.

Görüşmelerin ardından gazetecilere konuşan BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, garantör ülke heyetleriyle Cenevre'deki Anayasa Komitesi 6. Toplantısının yapılmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunduğunu kaydetti. Pedersen, komite çalışmalarının yeniden başlatılması için ilgili taraflar arasında istikrarlı görüşmelerin sağlanmasının önemli olduğunu da dile getirdi.

Yarın TSİ ile 11.00'de yapılacak ana oturumda ise ortak sonuç bildirisinin yayımlanması bekleniyor.

16'ncı Suriye konulu Astana görüşmelerinde taraflar Suriye'deki güncel durum, insani yardımların ulaştırılması, Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi çalışmalarının yeniden başlatılması, mahkumların değişimi, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konuları masaya yatırıyor.

Suriye konulu Astana görüşmeleri, 2017'de Suriye krizine çözüm getirmek amacıyla Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğünde başlatılmıştı.

Kazakistan, Suriye, Rusya, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Suriye konulu 16. Astana görüşmelerinin ilk günü sona erdi - Son Dakika


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