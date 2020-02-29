Kazakistan'da "Talent For Biz" kariyer fuarı düzenlendi - Son Dakika
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Kazakistan'da "Talent For Biz" kariyer fuarı düzenlendi

6 saat önce

Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen "Talent For Biz" kariyer fuarında, Türk iş adamları üniversite gençleriyle buluştu.

Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen "Talent For Biz" kariyer fuarında, Türk iş adamları üniversite gençleriyle buluştu.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından bir otelin konferans salonunda düzenlenen fuarın açılış törenine İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı, THY, Aselsan, Vakıf Bank gibi Türkiye'nin büyük şirketlerinin temsilcileri ve üniversite öğrencileri katıldı.

Açılış töreninin ardından gençler fuar alanında kurulan Türk firma ve kuruluşlarının stantlarını gezerek kariyer imkanları hakkında bilgi aldı.

Fuar kapsamında bilgilendirme oturumları, mülakatlar, proje değerlendirmeleri, iş ve staj için başvurular yapıldı.

Genç yetenekleri küresel Türk firmaları ile tanıştırmayı amaçlayan Talent For Biz, bu yıl Özbekistan ve Pakistan'da da gerçekleştirildi. Kariyer fuarının 14 Mart'ta Londra, 28 Mart'ta Rotterdam, 3-4 Nisan'da Köln, 11 Nisan'da Boston ve 8 Ağustos'ta Johennesburg'da düzenlenmesi planlanıyor.

Kazakistan'da Talent For Biz kariyer fuarı düzenlendi

Kazakistan, Almatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:57 Kaynak: AA
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