Kazakistan'da tarım ve hayvancılık fuarı kapılarını açtı - Son Dakika
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Kazakistan'da tarım ve hayvancılık fuarı kapılarını açtı

6 saat önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türk tarım ve hayvancılık firmalarının da katıldığı tarım ve hayvancılık fuarı AgriTek FarmTek Astana 2020 kapılarını açtı.

Kazakistan'da tarım ve hayvancılık fuarı kapılarını açtı, System.String[]

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türk tarım ve hayvancılık firmalarının da katıldığı tarım ve hayvancılık fuarı AgriTek FarmTek Astana 2020 kapılarını açtı.

Körme Fuar Merkezi'nden düzenlenen fuara Kazakistan, Türkiye, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya, Belarus, Fransa, Almanya ve diğer ülkelerden 200'ün üzerinde tarım ve hayvancılık makine ve ürünleri üreten firma katılıyor.

13 Mart'a kadar devam edecek olan fuarda Türk firmaları, silo, değirmen ve diğer ürünleri halkın beğenisine sundu.

Bir Türk silo fabrikası sahibi Burhan Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'a 16 yıldır ürün satışı yaptıklarını belirterek, "Kazakistan dünyanın buğday deposu. İnanılmaz üretim var." dedi.

Ülkede tahıl ürünlerlerinin stoklanması için silolara ihtiyaç olduğunu ifade eden Deniz, siloların tahılların bekletilerek daha pahalıya satılmasını sağladığını söyledi. Deniz, "Ürünlerimiz Kazakistan'ın depolama sisteminin gelişmesine katkı sağlıyor. Yılda en az 5 milyon dolarlık iş yapıyorum burada." dedi.

Siloların Kazakistan'da üretilebileceğine işaret eden Deniz, "Kazakistan'a yıllık silo girişi yaklaşık 100 milyon dolarların üzerinde. Sağlam iş ortağı ve Kazakistan hükümetinin desteği olursa buraya silo üretim teknolojisi getirilebilir." ifadesini kullandı.

Değirmen makineleri üreten firmanın yönetim kurulu başkanı Nimet Öztürkmen de Kazakistan'a yılda 1 milyon 500 bin dolar civarında ihracat yaptıklarını ve bu rakamı 2 kat artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kazakistan, Astana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:04 Kaynak: AA
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