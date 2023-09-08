Kazakistan'da tır soygunu ve cinayetten kırmızı bültenle aranan zanlı Didim'de yakalandı - Son Dakika

Kazakistan'da tır soygunu ve cinayetten kırmızı bültenle aranan zanlı Didim'de yakalandı

Kazakistan\'da tır soygunu ve cinayetten kırmızı bültenle aranan zanlı Didim\'de yakalandı
Son Güncelleme: 08.09.2023 16:36

Kazakistan'da bir tırı durdurarak soygun gerçekleştiren ve bir kişiyi öldüren zanlı Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının kırmızı bültenle arandığı belirlendi.

Kazakistan'da bir tırı durdurarak soygun gerçekleştirilen ve bir kişiyi öldüren iki zanlıdan birisi olan ve kırmızı bültenle aranan şahıs Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

MALZEME TAŞIYAN TIR DURDURULDU

Tır soygunu ve kasten adam öldürme olayı 2022 yılı Mart ayında Kazakistan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazakistan uyruklu Chingiz Tagayev (40) bir arkadaşıyla birlikte malzeme taşıyan bir tırı durdurdu. Tır şoförünü öldüren ve soygun yapan Tagayev, arkadaşıyla birlikte olay yerinden kaçtı.

ANTALYA'DAN DİDİM'E TAŞINIP EV TUTTU

Evli ve 3 çocuğu bulunan Tagayev olaydan sonra resmi yollarla ilk önce İstanbul'a ardından da Antalya'ya kaçtı. Antalya'dan Didim'e taşınan Tagayev ve ailesi Efeler Mahallesi'nde bir ev tuttu.

AİLE YAKIN TAKİBE ALINDI

Efeler Mahallesi'nde kiralık evde kalan Tagayev'in karısı oturma izni almak için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri Tagayev'in eşinden şüphelenmesinin ardından aileyi yakın takibe aldı.

INTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Söke Ağır Ceza mahkemesince Tagayev'in arandığının bildirmesinin ardından Didim emniyeti harekete geçerek Tagayev'i gözaltına aldı. Tagayev'in İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığını tespit edildi. Gözaltındaki işlemlerinin ardından Söke'de mahkemeye çıkarılan Chingiz Tagayev tedbirli olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tagayev'in Kazakistan'a gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kazakistan'da tır soygunu ve cinayetten kırmızı bültenle aranan zanlı Didim'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kazakistan'da tır soygunu ve cinayetten kırmızı bültenle aranan zanlı Didim'de yakalandı - Son Dakika
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