Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da "transit konteyner taşımacılığı" yüzde 38 arttı
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Kazakistan'da "transit konteyner taşımacılığı" yüzde 38 arttı

1 saat önce

NUR Kazakistan'da 2019'un ilk 6 ayında transit konteyner taşımacılığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak, 351 bin TEU'ya (Yirmi Ayak Eş Değer Birimi) ulaştığı bildirildi.

Kazakistan'da
NUR Kazakistan'da 2019'un ilk 6 ayında transit konteyner taşımacılığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artarak, 351 bin TEU'ya (Yirmi Ayak Eş Değer Birimi) ulaştığı bildirildi.
Kazakistan Demiryolu Şirketi'nden yapılan açıklamada, ocak-temmuz aylarında transit konteyner taşımacılığının yüzde 38 artarak, 351 bin TEU olduğu belirtilerek "Çin- Avrupa; Kazakistan-Çin" ana güzergahı boyunca Orta Asya ülkelerinden gerçekleştirilen transit konteyner taşımacılığın yüzde 51 arttığına dikkat çekildi.
Kazakistan'dan diğer bölgelere yapılan transit konteyner taşımacılığının da her geçen gün arttığına vurgu yapılan açıklamada, "Ayrıca Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Koridoru üzerinden 2 bin 900 TEU konteyner geçti, bu geçen yıla göre yüzde 60 da fazla." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Kazakistan'ın Hazar Denizi'ndeki Aktau Limanı üzerinden gerçekleştirilen konteyner taşımacılığının geçen yıla göre 15 kat artarak, bin 800 TEU'ya ulaştığı hatırlatıldı.
Kazakistan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:40 Kaynak: AA
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