Kazakistan'da Türk çayı festivali düzenlendi - Son Dakika
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Kazakistan'da Türk çayı festivali düzenlendi

29.03.2022 14:54
Kazakistan'da Türk çayı festivali düzenlendi

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Türk çayı festivali büyük ilgi gördü.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Türk çayı festivali büyük ilgi gördü.

Nur Sultan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliğinin destekleriyle düzenlenen festivalde Türk çayı ve simidi tanıtıldı.

Lev Gumilev Avrasya Milli Üniversitesinin Ana Kampüsünde gerçekleştirilen festivale Büyükelçi Ufuk Ekici, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dihan Kamzabekuly, Nur Sultan YEE Müdür Vekili Almagül İsina'nın yanı sıra Kazak milletvekilleri, Polonya, Hollanda, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Vatikan'ın aralarında bulunduğu ülkelerin büyükelçileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Büyük ilgi gören festivalde Türk çayı ve simidi ikram edildi, Türk mutfağı hakkında sunumlar yapıldı.

Büyükelçi Ekici, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün güzel bir etkinliğe şahitlik ettiklerini belirterek "Bu vesileyle sadece Türk çayı ve simidini değil genel olarak mutfağımızı, geleneklerimizi de tanıtmış olduk." dedi.

Bu tür etkinliklerin salgın sonrası devam etmesinin önemine işaret eden Ekici, "Bizler de Büyükelçilik olarak desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Festival, tanınmış Türk şarkılarının seslendirildiği konser programıyla sona erdi.

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Kazakistan, Yunus Emre, Büyükelçi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Türk çayı festivali düzenlendi - Son Dakika


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