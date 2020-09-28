Kazakistan'da Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesi gelecek yıl Nevruz'da yapılabilir - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi'nin Türkistan şehrinde gelecek yıl Nevruz Bayramı'na doğru yapılabileceğini bildirdi.

Kurucu Cumhurbaşkanı sitesinde yer alan açıklamaya göre, Nazarbayev Türkistan ziyareti kapsamında şehrin altyapı projelerini inceledi.

Nazarbayev, burada yaptığı konuşmada, 2018'de aldığı Türkistan'ı yeninden canlandırma kararının halk tarafından desteklendiğini belirterek, "Türkistan'ın yeni tesisleriyle tanıştık. Onlar şehrin yeni turistik konumları, yerel ve dünyadan turistlerin ilgi odağı haline gelecek." dedi.

Şehrin konumu ve Türk Dünyasının manevi başkentlerinden biri olma statüsünün Orta Asya entegrasyonu için bir platform olarak hizmet edeceğini söyleyen Nazarbayev, "Biz Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesini Türkistan'da yapmayı planlıyorduk. Dünyadaki durum nedeniyle ertelenmişti. Her şey yolunda giderse zirveyi Nevruz'da yapabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.