Kazakistan'da Türk Dünyası Bilim Akademileri Birliği toplantısı - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Türk cumhuriyetlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ele alındığı Türk Dünyası Bilim Akademileri Birliği (TDBAB) 4'üncü Olağanüstü Toplantısı yapıldı.

Uluslararası Türk Akademisinin (TWESCO) inisiyatifiyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya, TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan Bilimler Akademisi Başkanı Murat Jurinov, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Kırgızistan Bilimler Akademisi Başkanı Murat Djumatayev, Azerbaycan Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı İsa Gabibbeyli, Özbekistan Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Bahrom Abduhalimov, Tataristan Bilimler Akademisi Başkanı Myakzyum Salahov ve Başkürdistan Bilimler Akademisi Başkanı Alfis Gayazov katıldı.

Özbekistan'ın ilk kez katıldığı toplantıda, Türk cumhuriyetlerinde bilim alanının mevcut durumun ve iş birliği ile Kovid-19'a karşı önlemler ele alındı.

Kazakistan Bilimler Akademisi Başkanı Jurinov, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkesinde zamanında alınan karantina tedbirlerinin salgının yayılmasını önlediğini belirtti.

Yerel viroloji ve biyoteknoloji merkezlerinde Kovid-19 testlerinin geliştirildiğini dile getiren Jurinov, "Uzmanlar şu an salgının aşısı üzerinde çalışıyor." dedi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Şeker de Türkiye'de pandemi sürecinde tıp, ekonomi, turizm ve diğer alanlarda yapılan çalışmalar ile alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Azerbaycan Bilimler Akademisi Başkanı Gabibbeyli de hükümetin ülkeyi bu trajediden mümkün olduğunca az kayıpla çıkarmak için her türlü çaba gösterdiğini ifade etti.

Kırgızistan Bilimler Akademisi Başkanı Djumatayev de salgınla etkili şekilde mücadelenin bölge ülkeleri arasında koordineli ve yakın iş birliğini gerektirdiğini söyledi.

TWESCO Başkanı Kıdırali, salgınla ortak mücadelenin önemini vurgulayarak "Kovid-19'la ilgili mücadelede kurum ve enstitüler güçlerini birleştirirse günün en önemli konusu olan insan sağlığıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir." dedi.

Toplantının sonunda ortak deklarasyon kabul edilirken, TDBAB dönem başkanlığı Azerbaycan'dan Kırgızistan'a geçti.