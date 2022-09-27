Kazakistan'da, Türkistan'a "manevi ve tarihi başkent" statüsü verilecek - Son Dakika
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Kazakistan'da, Türkistan'a "manevi ve tarihi başkent" statüsü verilecek

27.09.2022 14:12
Kazakistan'da, Türkistan'a "manevi ve tarihi başkent" statüsü verilecek

Kazakistan'da Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a "ülkenin manevi ve tarihi başkenti" statüsü verileceği bildirildi.

Kazakistan'da Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a "ülkenin manevi ve tarihi başkenti" statüsü verileceği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin güneyindeki Türkistan eyaletinin idari merkezi Türkistan'a giderek Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti.

Tokayev, ziyareti kapsamında kent halkıyla bir araya geldi ve Türkistan'ın Kazak tarihindeki özel yerine işaret etti.

Türkistan'ın Türk dünyasının beşiği ve bütün dünyanın bildiği kutsal bir mekan olduğuna dikkati çeken Tokayev, "Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi, maneviyatımızın sarsılmaz kaynağıdır. Bu nedenle Türkistan'a ve bir bütün olarak bu bölgeye özel ilgi göstermeliyiz." diye konuştu.

Tokayev, Türk halklarının Türkistan'a büyük saygısını ve geçen yıl kentin Türk dünyasının manevi başkenti ilan edildiğini anımsatarak, "Şüphesiz bu kutsal şehre manevi ve tarihi başkentimiz demek doğru olur. Dolayısıyla hükümet yakın zamanda Türkistan'a böyle bir statü verilmesi konusunda karar alacaktır." ifadesini kullandı.

Ayrıca Tokayev, Kazakistan'ın geleceğine ilişkin konuların tartışılacağı Ulusal Kurultay'ın bir sonraki toplantısının Türkistan'da yapılmasını önerdi.

2019'da Güney Kazakistan'ın eyalet merkezi ilan edilen Türkistan'da son dönemde önemli gelişmelere imza atıldığını aktaran Tokayev, kente gelen yatırımın 8 kat ve turist sayısının da önemli ölçüde arttığını dile getirdi.

Tokayev, Türk şirketi tarafından inşa edilen Türkistan Uluslararası Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

Kazakistan, Türkistan, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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