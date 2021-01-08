Kazakistan'da Türk dünyasının tarihi ve kültürel atlası tanıtıldı - Son Dakika

Kazakistan'da Türk dünyasının tarihi ve kültürel atlası tanıtıldı

08.01.2021 19:33
Kazakistan'da Türk dünyasının tarihi ve kültürel atlası tanıtıldı, System.String[]

NUR Uluslararası Türk Akademisi tarafından hazırlanan ve 200'den fazla tarihi haritayı içeren "Türk Dünyası: Tarihi ve Kültürel Atlası" Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da tanıtıldı.

NUR Uluslararası Türk Akademisi tarafından hazırlanan ve 200'den fazla tarihi haritayı içeren "Türk Dünyası: Tarihi ve Kültürel Atlası" Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da tanıtıldı.

Ulusal Akademik Kütüphane'de, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen tanıtıma, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici'nin yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan, Macaristan büyükelçileri, Kazakistan parlamentosu milletvekilleri ve 20'yi aşkın ülkeden Türkologlar katıldı.

Kıdırali, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlasın bu alanda gerçekleştirilen ilk çalışma olduğuna işaret ederek, "Türk dünyası olmadan dünya tarihini üretmek zordur. Bu çalışmayla büyük devletler ve medeniyetler kuran Türk dünyasının tarihini göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

Atlasın 6 bölümden oluştuğunu belirten Kıdırali, " Kaşgarlı Mahmud'un yanı sıra Yunan, Arap, Fars, Avrupalı ve Rusya'dan eski seyyahların haritaları ile Müslüman haritacıların eserlerini kullandık." dedi.

Kıdırali, gelecek dönemlerde atlası Türkçe ve İngilizceye çevireceklerini kaydederek, "Atlas, Türk dünyası gerçeğini ortaya koyuyor ve Türk tarihini merak edenler için kaynak teşkil ediyor." diye konuştu.

Atlasın neden Rusça yayımlandığı sorusu üzerine ise Kıdırali, "İlk olarak bu alandaki kaynakların çoğu Rusya'ya ait. İkincisi, günümüzde Türk halklarının çoğu kısmı Rusya'da yaşıyor ve orada büyük bir kitle var. Ayrıca Rusya'da Türk dünyasıyla ilgili tartışmalar artıyor, bu kitap onlara bilimsel bir cevap olacaktır." yanıtını verdi.

Türk Dünyası, Kazakistan, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kazakistan'da Türk dünyasının tarihi ve kültürel atlası tanıtıldı - Son Dakika


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