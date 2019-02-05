Kazakistan'da Türk Okçuluğu 2. Dönem Kursları Sona Erdi
1 saat önce
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle düzenlenen Türk Okçuluğu 2. dönem kursları sona erdi.
Kazakistan
'ın başkenti Astana
'da Okçular Vakfı
ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle düzenlenen Türk Okçuluğu 2. dönem kursları sona erdi.
Alatau Spor Sarayı'nda geçen yıl kasım ayında başlayan okçuluk kurslarının son gününde öğrenciler arasında yarışma düzenlendi. Yarışmayı 20 öğrenci arasından kadınlarda Anjela Tarıntsa, erkeklerde Diyas Ahmetov kazandı.
Astana Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Almagül İsina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursların amacının Türk halklarının ortak ata sporunu canlandırmak olduğunu belirtti.
Birinci dönem okçuluk kurslarında 40 kursiyer eğitim görmüştü.
Kursların sonunda düzenlenen yarışmada birinci olan 2 kursiyer geçen ay İstanbul
'da düzenlenen Dünya Karma Finali'ne katılmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:52 Kaynak: AA
Eşinin Ailesinden 3 Kişiyi Öldüren Damat, Katliamı 400 Bin Lirayı Beğenmeyince Yapmış
Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı
Ünlü Popçu Mustafa Sandal: Beşiktaş Her Zaman Şampiyonluk İçin Oynar
Venezuela Sınırında Askeri Hareketlilik! 3 Amerikan Askeri Uçağı Kolombiya'ya İnişi Yaptı