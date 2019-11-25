Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da Türk yazısının deşifre edilmesinin 126. yıl dönümü etkinlikleri
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Kazakistan'da Türk yazısının deşifre edilmesinin 126. yıl dönümü etkinlikleri

7 saat önce

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da eski Türk yazısının deşifre edilmesinin 126. yıl dönümü münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

Kazakistan'da Türk yazısının deşifre edilmesinin 126. yıl dönümü etkinlikleri, System.String[]

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da eski Türk yazısının deşifre edilmesinin 126. yıl dönümü münasebetiyle etkinlik düzenlendi.

Ulu Budun (Büyük Halk) Derneği tarafından Kazakistan Milli Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Türk yazısına ilişkin film gösterildi. Katılımcılar yazının tarihine ilişkin sunum yaptı.

Ulu Budun Derneği Başkanı Meruert Kurmangaliyeva 25 Kasım'ın Türk yazısının keşfedildiği tarih olduğuna işaret ederek, "Türk yazısı, Türk halklarının birleşme temelini oluşturmaktadır. Amacımız kültür, sanat ve tarih aracılığıyla Türk devletlerini birleştirmektir." dedi.

Türk yazısının ilk kez deşifre edildiği 25 Kasım'ın tüm Türk Cumhuriyetlerinde kutlanması arzusunu dile getiren Kurmangaliyeva, "Gelecek yıl bu tür etkinliklerinin tüm Türk halkları tarafından da kutlanacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Kurmangaliyeva, Türk yazısının canlandığı tarih münasebetiyle Kızılorda ve Almatı eyaletlerinde de etkinlikler düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Etkinliğe Türkologlar, bilim adamları, Kazak, Kırgız, Nogay, Türkmen, Altay, Uygur, Gagauz, Tatar, Hakas ve diğer Türk halklarının temsilcileri katıldı.

Türk yazısı, ilk kez 25 Kasım 1893'te Danimarkalı dilbilimcisi Wilhelm Thomsen tarafından deşifre edilmişti.

Kazakistan, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:20 Kaynak: AA
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