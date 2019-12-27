Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü - Son Dakika

Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü
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Kazakistan'da meydana gelen uçak kazasında 14 kişi hayatını kaybettiKazakistan'da yerel saatle 07.22'de meydana gelen uçak kazasında resmi kaynakların yaptığı ilk açıklamalara göre 14 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
Kazakistan'da meydana gelen uçak kazasında 14 kişi hayatını kaybetti
Kazakistan'da yerel saatle 07.22'de meydana gelen uçak kazasında resmi kaynakların yaptığı ilk açıklamalara göre 14 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 60 kişi hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedeninin henüz tam olarak belirlenemediği bildirilirken yoğun sisin etkili olduğu düşünülüyor. Uçakta 93 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu bildirildi.
(İHA)
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