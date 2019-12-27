Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü - Son Dakika

Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü

6 saat önce

Kazakistan'da meydana gelen uçak kazasında 14 kişi hayatını kaybettiKazakistan'da yerel saatle 07.22'de meydana gelen uçak kazasında resmi kaynakların yaptığı ilk açıklamalara göre 14 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'da meydana gelen uçak kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan'da yerel saatle 07.22'de meydana gelen uçak kazasında resmi kaynakların yaptığı ilk açıklamalara göre 14 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 60 kişi hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedeninin henüz tam olarak belirlenemediği bildirilirken yoğun sisin etkili olduğu düşünülüyor. Uçakta 93 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu bildirildi.

(İHA)

Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
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