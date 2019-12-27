Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü - Son Dakika

Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü

6 saat önce

Kazakistan'da meydana gelen uçak kazasında 14 kişi hayatını kaybettiKazakistan'da yerel saatle 07.22'de meydana gelen uçak kazasında resmi kaynakların yaptığı ilk açıklamalara göre 14 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü, System.String[]

Kazakistan'da meydana gelen uçak kazasında 14 kişi hayatını kaybetti


Kazakistan'da yerel saatle 07.22'de meydana gelen uçak kazasında resmi kaynakların yaptığı ilk açıklamalara göre 14 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocukların da bulunduğu 60 kişi hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedeninin henüz tam olarak belirlenemediği bildirilirken yoğun sisin etkili olduğu düşünülüyor. Uçakta 93 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu bildirildi. - ASTANA

Kazakistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Libya'nın Ankara Büyükelçisi: "Libya'nın hava savunma, özel eğitim, uzmanlığa ihtiyacı var"
Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdılar

Son Dakika Haberleri
15:36 Fethiye'de trafik kazası; 1 yaralı - Son Dakika Haber
15:27 Karaman'da dolandırıcılıktan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
15:26 Komşusuyla gürültü kavgasına giren kadın bıçaklandı - Son Dakika Haber
15:24 Kendini 'polis' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan bir kişi yakalandı - Son Dakika Haber
15:22 MHP'li Semih Yalçın'dan "Kanal İstanbul" açıklaması Açıklaması - Son Dakika Haber
14:59 Kuyumcuyu soyup altınları gömen 4 kişi yakalandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 15:42:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazakistan'da uçak düştü: 14 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]