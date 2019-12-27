Kazakistan'da uçak kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan'da uçak kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi - Son Dakika

Kazakistan'da uçak kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

6 saat önce

Kazakistan'da uçak kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldiKazakistan (DHA) - Kazakistan'da içerisinde 98 kişi bulunan bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü.

Kazakistan'da uçak kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Kazakistan (DHA) - Kazakistan'da içerisinde 98 kişi bulunan bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü. Kazada en az 14 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı.

Bek Air şirketine ait içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettebat bulunan Fokker-100 tipi uçak, Nur Sultan seferi için Almatı Havaalanı'ndan kalkışından hemen sonra düştü. Havaalanı yakınındaki 2 katlı bir binaya çarptığı belirtilen uçakta şu ana kadar en az 14 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklar, yakalılardan 8'inin çocuk olduğunu belirtti.

Havaalanı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, uçağın yerel saat ile 07.00'de irtifa kaybetmeye başladığı, kazadan sonra uçakta yangın çıkmadığı, hemen sonra kurtarma çalışmalarına başlandığını duyurdu.

Kazakistan'da uçak kazasında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Kazakistan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:04 Kaynak: DHA
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