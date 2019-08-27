Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da uluslararası hava kuvvetleri tatbikatı
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Kazakistan'da uluslararası hava kuvvetleri tatbikatı

1 saat önce

NUR Kazakistan'da, hava savunma ve havacılık sistemlerinin kullanıldığı uluslararası askeri tatbikat "Askeri İşbirliği 2019" başladı.

Kazakistan'da uluslararası hava kuvvetleri tatbikatı, System.String[]

NUR Kazakistan'da, hava savunma ve havacılık sistemlerinin kullanıldığı uluslararası askeri tatbikat "Askeri İşbirliği 2019" başladı.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya hava kuvvetleri birliklerinin katıldığı tatbikatın Karaganda eyaletindeki Sarışagan askeri tatbikat sahasında başladığı belirtildi.

Tatbikatta bu üç ülkenin hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarının kullanıldığı ifade edilen açıklamada, askeri birliklerin, roket sistemlerinden ateş açma, gece ve gündüz saatlerinde havadan imha etme araçlarının kullanımıyla uçuş ve diğer taktikleri uyguladıkları ifade edildi.

Açıklamada, tatbikatın aynı zamanda Rusya'nın Aşuluk tatbikat sahasında da yapıldığı aktarıldı.

Kazakistan, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:58 Kaynak: AA
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