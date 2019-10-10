Kazakistan'da

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Kent Turizmi Küresel Zirvesinde, Birleşmiş Milletlerin (BM) erişilebilir turizm önerilerinin uygulanması çağrısı yapıldı.

Bağımsızlık Sarayı'nda "Akıllı şehirler, akıllı destinasyonlar" başlığıyla düzenlenen zirvenin açılış törenine Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, UNWTO Genel Sekreteri Zurab Pololikaşvili, Nur Sultan Valisi Altay Kulginov ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra dünyanın farklı şehirlerinden belediye başkanları ve delegeler katıldı.

Şehirlerde akıllı teknolojilerin uygulanmasına yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda, "Akıllı şehirler, akıllı destinasyonlar" üzerine Nur-Sultan Deklarasyonu kabul edildi.

Deklarasyonda, şehirlerde turizmin geliştirilmesi için akıllı teknolojilerin uygulanması, altyapının geliştirilmesi, mevcut kaynakların iyileştirilmesi gerektiği vurgulandı.

"Mobil ve akıllı şehirler gibi yeni yaklaşımlar uygulanmalı"

Şehirlerde girişimcilik kültürü eğitim programlarının geliştirilmesi gerektiği ifade edilen deklarasyonda, BM'nin erişilebilir turizmle ilgili önerilerinin uygulanması çağrısı yapıldı.

Deklarasyonda, kent turizmi için idari modelin oluşturulması, kamu özel ortaklığın geliştirilmesi gerektiği belirtilerek, "Turist hareketliliği ve şehirlerde yaşam kalitesinin artırılması için mobil ve akıllı şehirler gibi yeni yaklaşımlar uygulanmalı." ifadelerine yer verildi.

Hem mukimler hem de turistler için şehirlerin konforlu hale getirilmesi kapsamında ulusal ve uluslararası birliklerin çalışmalarının birleştirilmesi gerektiği de vurgulandı.

"GSYH'daki turizm payını artırmayı hedefliyoruz"

Başbakanı Mamin, toplantıdaki konuşmasında, ülkede turizmi geliştirmek için uluslararası örgütlerin dikkatini çekmek istediklerini vurgulayarak, "Gayrisafi yurt içi hasıladaki turizm payını artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Turizm sektöründe büyük rekabetin olduğuna işaret eden Mamin, "Başkent Nur Sultan'ın rekabet edebilir ve çekici 50 turistik yerin arasına girmesini hedefliyoruz." dedi.

Mamin, Nur Sultan'ın inşaatı için 500 milyar dolar yatırım yapıldığını aktararak, başkentin dünya tarafından tanınması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

"Ankara ile Nur Sultan ilişkileri, ikili stratejik iş birliğine verdiğimiz önemi gösteriyor"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Nur Sultan'daki düzenin yüksek liderlik ve disiplin çalışmalarının yansıması olduğunu belirterek, "Bu kadar kısa sürede Nur Sultan'ı dünyanın en gelişmiş başkenti arasına sokma başarısı gösteren başta Türk dünyasının aksakalı Nursultan Nazarbayev olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Ankara ile Nur Sultan arasındaki kardeş kent ilişkilerinin, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik iş birliğine verdikleri önemin göstergesi olduğunun altını çizen Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"UNWTO'nun verilerine göre, Türkiye geçen yıl 46 milyon ziyaretçi sayısıyla dünyada en çok turist çeken altıncı ülke oldu. 2018 ile bir önceki yıl turist sayısı karşılaştırıldığında ise en büyük artışı Türkiye'nin sağladığı görülmektedir."

Yavaş, bu verilerin memnuniyet verici olduğunu ama yeterli görmediklerini dile getirdi.

Ankara'nın, Asya'yı İstanbul'a ve oradan Avrupa'ya bağlayan tarihi İpek Yolu'nun tam merkezinde bulunmasının önemine işaret eden Yavaş, Beypazarı'nda gerçekleştirdikleri projeleri başkentte de uygulayacaklarını aktardı.

Yavaş, "Beypazarı'na kıyasla çok daha geniş imkan ve kaynaklara sahip Ankara'da da bunu gerçekleştirmek icin yapacaklarımızı yaptık. Bunları hızlı şekilde uygulamaya koyarak 2023'te başkentimizin 100. kuruluş yılı etkinliklerini yüz binlerce turistimizle yapmayı umuyoruz." diye konuştu.