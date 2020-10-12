Kazakistan'da vatandaşlar 9 ayda yarım tondan fazla külçe altın satın aldı - Son Dakika

NUR Kazakistan'da bu yılın ocak-eylül aylarında ülke vatandaşlarının 13 bin 208 adet farklı ağırlıklarda toplam 566,3 kilo külçe altın satın aldığı bildirildi.

Kazakistan Milli Bankası, bu yılın ocak-eylül aylarında ülke vatandaşları tarafından ikinci kademe banka ve döviz bürolarından gerçekleştirilen külçe altın alımlarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, Kazakistan vatandaşları söz konusu dönemde 13 bin 208 adet farklı ağırlıklarda toplam 566,3 kilo külçe altın satın aldı.

Açıklamada, eylülde 65,2 kilo ağırlığında 1.480 külçe altın satıldığı ifade edildi.

Altın külçelerinin 5,10, 20 ve 100 gram ağırlığında piyasaya sürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Alıcılar arasında en popüler olanı 10 gramlık külçe. Bunun toplam satış hacmindeki payı yüzde 25'i (8 bin 701 adet) oluşturuyor." denildi.

Açıklamada, Almatı şehrinin toplam satılan külçe altın miktarının yüzde 55'ine denk gelen bir payla lider konumda olduğu, ardından Atırau (yüzde 14), başkent Nur Sultan (yüzde 10) ve diğer bölgelerin (yüzde 21) geldiği aktarıldı.

Kazakistan'da halk için külçe altın satışı ve itfası programının 2017'de başlatıldığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda bugüne kadar toplam 1,25 ton ağırlığında 34 bin 688 külçe altın satıldığı kaydedildi.