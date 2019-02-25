Kazakistan'da Yeni Hükümet Kuruldu

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Bakan Kurum, Kendisini Çaya Davet Eden Gençleri Kırmadı

MEB'in İlk Kez Yapacağı Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavının Tarihi Belli Oldu