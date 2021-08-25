Kazakistan'da yeni önlemler! Aşı olmayanlar AVM ve restoranlara giremeyecek

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Kazakistan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı yeni tedbirler aldı. Ülkede, aşılanmamış kişilerin hafta sonlarında AVM, restoran, ve kafelere girişini yasaklandı. Cumartesi günü yürürlüğe girecek karara göre, hafta sonlarında AVM ve restoranlara girebilmesi için telefonuna indirdiği uygulama üzerinden aşı olduğunu göstermesi gerekecek.

AŞI OLMAYAN TEST YAPTIRACAK

Aşı olmayanlar ise PCR test yaptırarak negatif test sonucunu ya da son 3 ay içinde Covid-19 atlattığını ibraz etmesi gerekecek.

OKULLARI AÇMAYI PLANLIYORLAR

Öte yandan okulların büyük bir kısmının Mart 2020'den beri kapalı olduğu ülkede gelecek ay okulları yeniden açmayı planlıyor.