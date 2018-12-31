Son Dakika Haberleri: Kazakistan'da Yeni Yıl Kutlaması

Kazakistan'da Yeni Yıl Kutlaması

2 saat önce

Kazakistan, 2019 yılına havai fişek gösterileriyle girdi.

Kazakistan'da Yeni Yıl Kutlaması, System.String[]
Kazakistan, 2019 yılına havai fişek gösterileriyle girdi.

Başkent Astana'da halk, soğuk havaya rağmen yeni yılı karşılamak için konser sahnelerinin kurulduğu meydanlara akın etti.

Kutlamalar kapsamında 2 kilometrelik maraton koşusu düzenlendi.

Koşuya katılanlar, Han Çadır Alışveriş Merkezi bahçesinde kurulan sahneye geldi.

Halk, konser sahnesinde kurulan ekranlarda Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeni yıl kutlama mesajını izledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Kazakistan'ın uluslararası arenada konumunu ve otoritesini daha da pekiştirdiğine dikkati çekti.

Nazarbayev, ülkesinin gelişmesine katkı sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanının mesajının ardından havai fişek gösterisi düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:13 Kaynak: AA

Kazakistan, Güncel
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