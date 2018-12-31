Kazakistan'da Yeni Yıl Kutlaması

Kazakistan
, 2019 yılına havai fişek gösterileriyle girdi.
Başkent Astana
'da halk, soğuk havaya rağmen yeni yılı karşılamak için konser sahnelerinin kurulduğu meydanlara akın etti.
Kutlamalar kapsamında 2 kilometrelik maraton koşusu düzenlendi.
Koşuya katılanlar, Han
Çadır Alışveriş Merkezi bahçesinde kurulan sahneye geldi.
Halk, konser sahnesinde kurulan ekranlarda Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
'in yeni yıl kutlama mesajını izledi. Cumhurbaşkanı Nazarbayev
, Kazakistan'ın uluslararası arenada konumunu ve otoritesini daha da pekiştirdiğine dikkati çekti.
Nazarbayev, ülkesinin gelişmesine katkı sağlayan tüm vatandaşlara teşekkür etti.
Cumhurbaşkanının mesajının ardından havai fişek gösterisi düzenlendi.