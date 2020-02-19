Kazakistan'da yerli otomobil üretiminin 100 bin adede çıkarılması hedefleniyor - Son Dakika

NUR Kazakistan'da, geçen yıl 50 bin 447 adet olan yerli otomobil üretiminin kısa vadede 100 bin adede çıkarılmasının hedeflediği bildirildi.



Kazakistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kazakistan'da satılan otomobillerin yüzde 60'ının yerli üretim olduğu belirtilerek, geçen yıl ülkede yaklaşık 952 milyon dolar değerinde 50 bin 447 otomobil üretildiği, bunun 44 binden fazlasının binek olduğu kaydedildi.

Açıklamada, geçen yıl 2 bin 700 civarında otomobilin Rusya, Özbekistan, Kırgızistan ve diğer ülkelere ihraç edildiği aktarılarak, "Kazakistan hükümeti tarafından çevre dostu otomobillerin üretimini teşvik etme mekanizması kapsamında otomobil endüstrisi işletmelere ihracat finansmanı sağlanmaktadır." denildi.

Ülkede 39'u binek olmak üzere toplam 167 otomobil modelinin üretildiği belirtilen açıklamada, kısa vadede yerli otomobil üretiminin 50 binden 100 bin adede çıkarılması, bunun 10-15 bin adedinin de komşu ülkelere ihraç edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ülkede 2014'ten bu yana çevre dostu otomobillerin de üretildiği bildirildi.