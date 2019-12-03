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Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 15 yaralı
6 saat önce
NUR Kazakistan'ın Kızılorda eyaletinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:38 Kaynak: AA
NUR Kazakistan'ın Kızılorda eyaletinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.
Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.25 sularında Kızılorda kentine 85 kilometre uzakta bir yolcu otobüsünün, sürücüsünün yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildiği, otobüste 50 yolcunun bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, "07.56 itibarıyla kaza yerinde 4 ölü bulundu, otobüsten 15 yaralı çıkarıldı." denilirken, ayrıca kurtarma çalışmalarının devam ettiği de aktarıldı.
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