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Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı
6 saat önce
NUR Kazakistan'ın Kızılorda eyaletinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:56 Kaynak: AA
NUR Kazakistan'ın Kızılorda eyaletinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.
Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.25 sularında Kızılorda kentine 85 kilometre uzakta bir yolcu otobüsünün, sürücüsünün yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildiği, otobüste 35 yolcunun bulunduğu belirtildi.
Kurtarma çalışmalarının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, "Ölü sayısı 7'ye, yaralı sayısı 28'e ulaştı." denildi.
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