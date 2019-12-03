Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: 7 ölü, 28 yaralı

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, yerel saatle 05.25 sularında Kızılorda kentine 85 kilometre uzakta bir yolcu otobüsünün, sürücüsünün yoldaki buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildiği, otobüste 35 yolcunun bulunduğu belirtildi.

NUR Kazakistan 'ın Kızılorda eyaletinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

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