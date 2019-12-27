Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü, 30 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü, 30 yaralı - Son Dakika

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü, 30 yaralı

6 saat önce

NUR Kazakistan'ın Almatı kentinde bir yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: 14 ölü, 30 yaralı, System.String[]

NUR Kazakistan'ın Almatı kentinde bir yolcu uçağının kalkışı sırasında düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Kazakistan Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, 95 yolcu ve 5 kişilik mürettebatla Almatı-Nur Sultan seferi yapan Bek Air Havayolları'na ait uçağın, Almatı kentinde kalkış sırasında konutların bulunduğu bölgeye düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kaza yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Almatı Valiliği, şimdiye kadar, kazada 14 yolcunun öldüğünü ve 30 yolcunun yaralandığını duyurdu.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığı, kaza nedeni açıklanana kadar Bek Air şirketinin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Kazakistan, Almatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:22 Kaynak: AA
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