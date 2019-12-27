Kazakistan'da yolcu uçağı düştü çok sayıda ölen var - Son Dakika

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Kazakistan'da yolcu uçağı düştü çok sayıda ölen var
6 saat önce
Kazakistan'ın Almatı kentinde içerisinde 100 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:32 Kaynak: DHA
Kazakistan'ın Almatı kentinde içerisinde 100 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü. Olayda ilk belirlemelere göre en az 9 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.
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