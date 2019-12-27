Kazakistan'da yolcu uçağı düştü, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Kazakistan'da yolcu uçağı düştü, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:14 Kaynak: AA
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti
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