Kazakistan'da yolcu uçağı düştü, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan'da yolcu uçağı düştü, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:14 Kaynak: AA
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