Kazakistan'da zatürreye bağlı ölümlerde rekor artış

Kazakistan'da zatürre ölümlerinin Haziran ayında yüzde 55 yükselmesinin ardından Çin'in Kazakistan Büyükelçiliği' nden uyarı geldi. Çin Büyükelçiliği, "Bilinmeyen zatürre" olarak adlandırdığı hastalığın koronavirüsten (Covid-19) çok daha ölümcül" dedi.

Kazakistan'da zatürre ölümlerinin Haziran ayında tavan yaptı. Zatüre hastalığına bağlı ölümlerin oranı yüzde 55'e çıktı. Çin'in Kazakistan Büyükelçiliği ise olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Çin Büyükelçiliği, Kazakistan'da görülen hastalığı "bilinmeyen zatürre" olarak tanımlarken, nedenin bilinmediğini ifade etti. Kazakistan Sağlık Bakanlığı hastalığın araştırıldığını belirtirken, Çin Büyükelçiliği, zatürrenin koronavirüs (Covid-19) ile bağlantılı olup olmadığının ise henüz bilinmediğini açıkladı.

KAZAKİSTAN'DA SON DURUM

Kazakistan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 264 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı ise 54 bin 747 kişiye yükseldi.