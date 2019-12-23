Kazakistan'da zincirleme kaza yapan 39 araç 1 hafta sonra yoldan kaldırılabildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan'da zincirleme kaza yapan 39 araç 1 hafta sonra yoldan kaldırılabildi - Son Dakika

Kazakistan'da zincirleme kaza yapan 39 araç 1 hafta sonra yoldan kaldırılabildi

6 saat önce

Kazakistan'da bir hafta önce 39 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi.

Kazakistan'da zincirleme kaza yapan 39 araç 1 hafta sonra yoldan kaldırılabildi, System.String[]

Kazakistan'da bir hafta önce 39 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kurtarma ekipleri yolu ancak 1 hafta sonra açıp araçları kaldırabildi.

Ülkenin Aktöbe şehri bölgesinde geçen hafta meydana gelen zincirleme kazada 39 araç birbirine girdi. Kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Ayrıca, kazada henüz kimliği tespit edilememiş 2 de Türk TIR şoförünün yaralandığı belirtildi. Kazak polisi tipi nedeniyle kazanın meydana geldiği yere bir hafta sonra ulaşabildi.  Kazada arkadaşı yaralanan bir kişi de arkadaşının aracının kaldırılmasına yardıma gitmek için gittiği yere tipi nedeniyle bir hafta sonra ulaşabildi. Kayda alınan görüntülerde, kaza yapan bazı araçlardaki hasar kameraya yansırken bazı araçların da takla atmış olduğu görüldü.

Öte yandan, polis yaptığı açıklamada, - 50'leri bulan hava ve tipi nedeniyle vatandaşlara yardım etmekte zorlanıldığını ve bu bölgeye seyahat edilmemesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu. Ayrıca, bu bölgeye seyahat etmesi gerekenlere de tek başına seyahat etmeme çağrısında bulundu.

Görüntü Dökümü

------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Takla atmış araçlar

-Hasar görmüş araçlar

-Kaza yerine gelen polis

-Polisin açıklaması ve uyarısı


Kazakistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da otoparkta bir kişi intihar girişiminde bulundu
Yol kenarında yürüyen çifte kamyonet çarptı bir kişi hayatını kaybetti Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarında, Boğaz'daki 'Independenta' tanker kazasını gündeme getirdi Hırsızı yakaladı, kaçmasın diye üzerine oturup polisi bekledi

Son Dakika Haberleri
21:05 FLAŞ - Son Dakika
21:05 Kocaeli kamyonun yolunu kesip sürücüyü darbetti - Son Dakika
21:04 Rüzgarın etkisiyle yerinden çıkan tahta plaka, yürüyen kişiye çarptı - Son Dakika
21:04 Beypazarı'nda trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
21:02 Karabük'te merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:12 Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:08:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazakistan'da zincirleme kaza yapan 39 araç 1 hafta sonra yoldan kaldırılabildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]