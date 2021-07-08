Kazakistan'daki Astana Görüşmeleri'nde "Suriye'de işbirliğine devam" vurgusu - Son Dakika

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Suriye konulu 16. Astana Görüşmeleri sonrası Türkiye, Rusya ve İran tarafından yapılan ortak açıklamada, Suriye ihtilafına askeri çözüm getirilemeyeceği belirtilerek, bu ihtilafın Suriyelilerin öncülüğünde uygulanabilir ve sürdürülebilir bir siyasi süreç yoluyla bitirilmesi taahhüdü ortaya kondu.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın yanı sıra Suriye hükümeti ve muhalefetinden delegasyonların katılımıyla dün başlayan Suriye konulu 16. Astana Görüşmeleri'nin ana oturumu bugün gerçekleştirildi. Oturumun ardından Türkiye, Rusya ve İran ortak açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gayrimeşru özyönetim girişimleri de dahil olmak üzere terörle mücadele kisvesi altında gerçekleştirilen her türlü girişimin reddedildiği belirtildi. Komşu ülkelerin milli güvenliğine zarar verecek ayrılıkçı eylemlere karşı birlikte çalışmaya devam etmenin önemine vurgu yapıldı. Açıklamada ayrıca, İdlib'teki durumun ayrıntılı olarak incelendiği, bölgede sükunetin sağlanması için yapılan anlaşmalara tümüyle uyulması gerektiği ifade edildi. Suriye ihtilafına askeri çözüm getirilemeyeceği kaydedilen açıklamada, bu ihtilafın Suriyelilerin öncülüğünde uygulanabilir ve sürdürülebilir bir siyasi süreç yoluyla bitirilmesi taahhüdü ortaya kondu.

Açıklamada ayrıca, Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu'nun 6'ncı turunun erken bir tarihte İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilmesi gerektiği dile getirilerek, Suriye'deki insani durum ve Covid-19 salgını nedeniyle derin endişe duyulduğu tekrarlandı. Salgın döneminde uluslararası hukuka aykırı tüm tek taraflı yaptırımlar reddedilirken, ayrımcılık ve siyasileştirme olmaksızın ülke genelinde tüm Suriyelilere insani yardımı artırmak gerektiği belirtildi. Birleşmiş Milletler'e (BM) Suriye'ye yapılan yardımları artırma çağrısı yapıldı. Mültecilerin ve yerinden edilenlerin gönüllü olarak ve güvenli bir şekilde Suriye'deki evlerine dönmelerinin kolaylaştırılması gerektiği vurgulanarak, söz konusu kişilere destek sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

Öte yandan bir sonraki Astana toplantısının salgın göz önünde bulundurularak bu yılın sonlarına doğru başkent Nur-Sultan'da gerçekleştirilmesi kararı alındı.

"Suriye hükümeti ve muhalefeti arasındaki güven seviyesi uzlaşma için yeterli değil"

Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev de yaptığı açıklamada, Suriye muhalefeti ile hükümet arasındaki güven seviyesinin herhangi bir uzlaşmaya ulaşmak için yeterli olmadığını söyledi. Lavrentyev, Rus heyetin bugün Suriye muhalefeti ile görüşmeyi planladığını öne sürdü. - NURSULTAN