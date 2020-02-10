Kazakistan'daki Çin kökenli Dungan ve Kazak aileler arasındaki olaylar - Son Dakika
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Kazakistan'daki Çin kökenli Dungan ve Kazak aileler arasındaki olaylar

6 saat önce

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, Kazakistan'ın güneyindeki Jambıl Bölgesi'ndeki Kordai ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'e desteklerini ilettiği bildirildi.

Kazakistan'daki Çin kökenli Dungan ve Kazak aileler arasındaki olaylar, System.String[]

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un, Kazakistan'ın güneyindeki Jambıl Bölgesi'ndeki Kordai ilçesinde yaşanan olaylarla ilgili Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'e desteklerini ilettiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un, Tokoyev ile telefon görüşmesi yaptığı ve Kırgızistan'ın kardeş Kazakistan halkına tarihte olduğu gibi ve bundan sonra da zor zamanlarda yardım etmeye devam edeceğini söylediği belirtildi.

Kırgız halkı adına Kordai ilçesindeki olaylar sonucunda ölenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini ileten ve yaralılara acil şifa dileyen Ceenbekov'un görüşmede ayrıca gündemdeki ikili konuları da ele aldığı kaydedildi.

Kazakistan'ın Kırgızistan ile sınır ilçesi olan Kordai'nin Masançı ve Sortobe köylerinde Kazaklar ile Çin'den göçen Dunganlar arasında 7 Şubat'ta çıkan kavgada 10 kişi ölmüş, Dunganlara ait ev ve iş yerleri kundaklanmıştı.

Olayların sonrasında büyük çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 4 bin 500 Kazakistan vatandaşı Kırgızistan Gümrük Kapısını kullanarak yakınlarına sığınmış, 18 yaralı tedavi altına alınmıştı.

Büyük çoğunluğu tarımla uğraşan Dunganlar, Çin'den Kazakistan ve Kırgızistan topraklarına 140 yıl önce sığınmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:04 Kaynak: AA
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