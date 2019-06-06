Son Dakika Haberleri: Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri
Son Dakika Güncel Haber

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri

33 dakika önce

NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konsey) Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gözalov, Kazakistan'da 9 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarıyla geçeceğinden umutlu olduklarını söyledi.

Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri, System.String[]
NUR Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konsey) Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gözalov, Kazakistan'da 9 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin başarıyla geçeceğinden umutlu olduklarını söyledi.
Gözatov ve beraberindeki heyet, pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerini gözlemlemek için geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Merkez Seçim Komisyon Başkanı Berik İmaşev ile görüştü.
İmaşev, görüşmede, Türk Konseyi gözlemcilerinin seçime süreci hakkında bilgi verdi.
Gözalov, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Konseyinden gözlemcilerin Nur Sultan ve Almatı kentlerinde bulunduğunu belirterek, dün bazı adaylarla görüştüklerini ve seçim kampanyasında herhangi bir kanun ihlali gözlemlemediklerini kaydetti.
Seçimden birgün sonra 10 Haziran'da yapılacak basın toplantısında süreci değerlendirecekleri bilgisini veren Gözalov, "Seçimlerin başarıyla geçeceğinden umutluyuz." dedi.
Gozalov, Türk Konseyinin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifiyle kurulduğunu hatırlatarak, Kazakistan'ın konseyin aktif üyesi olduğunu ve olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:30 Kaynak: AA
Sekreter, Kazakistan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mazbatası iptal edilen eşinin yerine muhtar oldu: Eşimle beraber hizmet edeceğiz Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, VIP bölümüne alınmadı: Vali talimat vermiş Türk Hava Yolları'ndan "kırmızı halı" açıklaması: Haberler açıkça yalan

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 12:03:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kazakistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]