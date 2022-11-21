Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 81,31 oyla yeniden Tokayev kazandı - Son Dakika
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Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 81,31 oyla yeniden Tokayev kazandı

21.11.2022 10:48

Kazakistan halkı, gelecek 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için oy kullandı. Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonunun ilk sonuçlarına göre, erken cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 81,31'ini alan Kasım Cömert Tokayev tekrar kazandı.

Kazakistan'da dün ülke genelinde düzenlenen 7. cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçları açıklandı. Merkezi Seçim Komisyonunun ön sonuçlarına göre, toplam 6 adayın yarıştığı seçimi Tokayev, oyların yüzde 81,31'ini alarak yeniden kazandı.

8 MİLYON KİŞİ SANDIK BAŞINA GİTTİ

Yaklaşık 12 milyon kayıtlı seçmenin 8 milyondan fazlasının sandık başına gittiği seçimde görevdeki Cumhurbaşkanı Tokayev'e 6 milyon 456 bin 391 kişi oy verdi. Diğer adaylardan Jiguli Dayrabeyav yüzde 3,42 (271 bin 641 kişi), Karakat Abden yüzde 2,60 (206 bin 206 kişi), Meiram Kajıken yüzde 2,53 (200 bin 907 kişi), Nurlan Auesbayev yüzde 2,22 (176 bin 116 kişi) ve Saltanat Turısbekova yüzde 2,12 (168 bin 731 kişi) oy oranına sahip oldu.

Seçmenlerin yüzde 5,8'i (460 bin 484 kişi) seçimlerde ilk kez oy pusulasında yer alan "Hepsine karşı" seçeneğinden yana oyunu kullandı.

Kazakistan'daki erken cumhurbaşkanlığı seçimini ilk sonuçlara göre Tokayev kazandı
Tokayev

KOMŞU ÜLKE LİDERLERİ TEBRİK ETTİ

Sandık çıkışı ve seçim komisyonu sonuçlarına göre, 2019'dan sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerini bir daha kazanan Tokayev'i ilk olarak komşu ülke devlet başkanları tebrik etti. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tokayev'i telefonda arayarak seçimdeki zaferinden dolayı kutladı.

SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 69,43

Kazakistan halkı, gelecek 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Oy verme işleminin yerel saatle 07.00'de başlayıp 20.00'de sona erdiği ülkede seçime katılım oranı ön sonuçlara göre yüzde 69,43 olarak gerçekleşti. Sandıklar, aynı gün ülkenin yurt dışındaki temsilciliklerinde de açıldı.

Kazakistan'da yılın başında meydana gelen ocak protestolarının ardından haziranda yapılan anayasa referandumu sonrası gerçekleştirilen bu seçimle ülkenin başına geçecek kişinin, bir daha seçilme hakkı olmaksızın, 7 yıllık tek dönemle cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi ve böylece gelecekte devlet sisteminde tekelleşme riskinin önlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 81,31 oyla yeniden Tokayev kazandı - Son Dakika
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