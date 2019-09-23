Son Dakika Haberleri: "Kazakistan'daki FETÖ okullarını Maarif Vakfına devralmaya talibiz"
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"Kazakistan'daki FETÖ okullarını Maarif Vakfına devralmaya talibiz"

13 dakika önce

NUR TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen okulları, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı veya Maarif Vakfı vasıtasıyla devralmaya talip olduklarını söyledi.

NUR TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yakınlığıyla bilinen okulları, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı veya Maarif Vakfı vasıtasıyla devralmaya talip olduklarını söyledi.

Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, Nazarbayev'in 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, onun gösterdiği bu destekten dolayı Türk halkının takdirini kazandığını vurguladı.

"Okulları yönetmeye talibiz"

FETÖ'nün Kazakistan'da eğitim, medya ve iş dünyasında uzantılarının halen faaliyetlerini sürdürmesinden dolayı üzüntülerini dile getiren Şentop, şunları kaydetti:

"Bu noktada, yakın zamanda Kazak makamlarınca, FETÖ elebaşlarının iadesi, mal varlıklarının dondurulması ve medya uzantılarının faaliyetlerine son verilmesinin gerçekleşeceğini umuyoruz.

Söz konusu okulları, Milli Eğitim Bakanlığımız veya Türkiye Maarif Vakfı vasıtasıyla devralmaya, idareci ve öğretmen kadrosu da dahil bu okulları yönetmeye talibiz. Bu konuda dirayetli liderliğinizde gerekli desteği göstereceğinizden eminiz."

Kazakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:38 Kaynak: AA
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