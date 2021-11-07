Kazakistan'daki grizu patlamasında 6 işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki grizu patlaması sonucu 6 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Eyalet Valisi Jenis Kasımbek, yaptığı açıklamada, yerel saatle 8.30'da ArcelorMittal Temirtau şirketine bağlı Abayskaya madeninde grizu patlaması meydana geldiğini belirtti.
Açıklamada, "Olay anında yer altında bulunan toplam 64 işçinin 52'si sağ salim yüzeye çıkartıldı ancak 6 işçimiz hayatını kaybetti. Durumları ağır 2 kişi de hastaneye kaldırıldı." bilgisi verildi.
Kazakistan İçişleri Bakanı Yuryi İlyin başkanlığındaki heyetin olay yerine intikal ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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