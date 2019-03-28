Son Dakika Haberleri: Kazakistan'daki Helikopter Kazası

Kazakistan'daki Helikopter Kazası

1 saat önce

NUR Kazakistan'da 13 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasından sonra mi 8 tipi helikopterlerin uçuşları geçici olarak durduruldu.

Kazakistan'daki Helikopter Kazası, System.String[]
NUR Kazakistan'da 13 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasından sonra mi 8 tipi helikopterlerin uçuşları geçici olarak durduruldu.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'in talimatıyla 13 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni tespit edilene kadar mi 8 tipi helikopterlerin uçuşlarının durdurulduğu bildirildi.

Kazakistan Hava Kuvvetlerine ait 13 kişiyi taşıyan mi 8 tipi helikopter, Kızılorda eyaletinde düşmüş, kazadan kurtulan olmamıştı. Helikopterin zorlu iklim şartlarında uçuş yaptığı belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Kazakistan, Helikopter, Güncel
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