Kazakistan'daki Helikopter Kazası
1 saat önce
NUR Kazakistan'da 13 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasından sonra mi 8 tipi helikopterlerin uçuşları geçici olarak durduruldu.
NUR Kazakistan
'da 13 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasından sonra mi 8 tipi helikopterlerin uçuşları geçici olarak durduruldu.
Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev'in talimatıyla 13 askerin hayatını kaybettiği helikopter kazasının nedeni tespit edilene kadar mi 8 tipi helikopterlerin uçuşlarının durdurulduğu bildirildi.
Kazakistan Hava Kuvvetlerine ait 13 kişiyi taşıyan mi 8 tipi helikopter, Kızılorda eyaletinde düşmüş, kazadan kurtulan olmamıştı. Helikopterin zorlu iklim şartlarında uçuş yaptığı belirtilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:57 Kaynak: AA
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