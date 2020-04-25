Kazakistan'daki iki gün önce çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

NUR Kazakistan'ın doğu bölgesindeki ormanlık alanda iki gün önce çıkan ve 2 bin 500 hektar alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Acil Durumlar Komitesinden yapılan açıklamada, Doğu Kazakistan eyaletindeki Semey Devlet Ormanı'nda perşembe günü yerel saatle 15.00 sularında çıkan yangının 2 bin 500 hektarlık alana yayıldığı belirtildi.

Yangını söndürme çalışmalarının aralıksız sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Hava sıcaklığının düştüğü ve rüzgarın azaldığı akşam ve sabah saatlerinde çalışmalar daha verimli oluyor." denildi.

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına 100 araç ve 400 işçinin yanı sıra 2 helikopterin katıldığı aktarıldı.