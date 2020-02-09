Kazakistan'daki kavgada ölü sayısı 10'a ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kazakistan'daki kavgada ölü sayısı 10'a ulaştı - Son Dakika

Kazakistan'daki kavgada ölü sayısı 10'a ulaştı

6 saat önce

NUR Kazakistan'ın Cambıl eyaletinde cuma günü Kazaklar ile Çin kökenli Dunganlar arasında çıkan kavgada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kazakistan'daki kavgada ölü sayısı 10'a ulaştı, System.String[]

NUR Kazakistan'ın Cambıl eyaletinde cuma günü Kazaklar ile Çin kökenli Dunganlar arasında çıkan kavgada ölenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Lyazat Aktayeva, Cambıl eyaletindeki Masançi köyünde çıkan kavgaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Olay günü 8 kişinin öldüğünü hatırlatan Aktayeva, daha sonra hastanede iki kişinin daha hayatını kaybettiğini, böylece ölü sayısının 10'a ulaştığını söyledi.

Olaylarda toplam 165 kişinin yaralandığını ifade eden Aktayeva, "115 kişi ayakta tedavi edildi. 50 yaralı Kazak ve Kırgız hastanelerine kaldırıldı. 8 kişinin durumu ağır." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede durumun istikrarlı olduğunu belirterek "Provokatörler cezalandırılacaktır. Zarar görenlere yardım edilecek." ifadesini kullandı.

Dunganlar evlerine dönmeye başladı

Yerel basında yer alan haberlerde, olaylardan sonra çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 5 bine yakın Dungan'ın Kırgızistan sınırına geçtiği belirtildi.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı talimatıyla olayla ilgili kurulan komisyonun çalışmalarına başladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Kırgızistan'a kaçan Dunganların evlerine geri dönmeye başladığı kaydedildi.

Cambıl eyaletinde cuma günü Dunganlar ile Kazaklar arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıkmış, 8 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavganın büyümesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve asker gönderilmişti.

Olaylarda 47 kişi gözaltına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Yaklaşık 14 bin nüfuslu Masançi köyünün yüzde 90'ını Çin kökenli Dunganlar oluşturuyor. Köyde Kazaklar ve Kırgızlar da yaşıyor. Köyde zaman zaman Dungan ile Kazak aileler arasında küçük kavgalar çıkıyordu.

Dunganlar, Çin'den Kazakistan topraklarına yaklaşık 140 yıl önce göç etmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
"Türkiye'ye bağlanmak korkunç" diyen KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerimin arkasındayım İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir

Son Dakika Haberleri
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu
17:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 18:32:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazakistan'daki kavgada ölü sayısı 10'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]