Kazakistan'daki KGAÖ barış gücü tamamen çekildi - Son Dakika

Kazakistan'da protestolar nedeniyle istikrarı sağlamak amacıyla ülkeye gönderilen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücüne bağlı son Rus askeri birliğinin de ülkeden ayrılmasıyla barış gücünün ülkedeki görevi sona erdi.

Hükümet karşıtı gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından Kazakistan'a gönderilen KGAÖ barış gücü ülkeden tamamen çekildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, KGAÖ Barış Gücü Komutanı Andrey Serdyukov'un liderliğindeki son barış gücü birliklerinin Nur Sultan ve Almatı şehirlerinden havalanan 4 askeri nakliye uçağıyla ülkeden ayrıldığı belirtildi. Serdyukov yaptığı açıklamada, "Beş ülkeden gelen barış birlikleri belirlenen görevleri yerine getirdi. Aynı zamanda birlikler ortak eylem, profesyonellik ve örgütlenme konularında hazır olduklarını gösterdiler. Barış güçlerine karşı tek bir provokasyona izin verilmedi" dedi.

Rusya'nın Nur Sultan Büyükelçisi Aleksey Borodavkin ise, Rusya öncülüğündeki tüm barışı koruma birliklerinin Kazakistan'daki görevlerini tamamladığını ifade ederek, görevlerini yerine getiren askerlere teşekkür etti.