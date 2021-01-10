Kazakistan'daki parlamento seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi - Son Dakika

Kazakistan'daki parlamento seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi

10.01.2021 18:03
Kazakistan'daki parlamento seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi, System.String[]

NUR Kazakistan'da, ülke genelinde kurulan 10 bin 60 sandıkta oy verme işlemi tamamlandı.

NUR Kazakistan'da, ülke genelinde kurulan 10 bin 60 sandıkta oy verme işlemi tamamlandı.

Ülkede yerel saatle 07.00'de başlayan, parlamentonun alt kanadı olan 107 sandalyelik meclis için milletvekilleri seçiminde, oy verme işlemi 20.00 itibarıyla sona erdi.

Ülke genelinde kurulan 10 bin 60 sandıkta oy sayımına geçildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oy kullanma işlemleri sıkı tedbirlerle gerçekleştirildi.

Yaklaşık 12 milyon seçmenin olduğu Kazakistan'da, parlamento seçiminde 5 siyasi partiden 312 aday yarışıyor.

Sonuçlar 7 gün içinde açıklanacak

Siyasi partilerin, parlamentonun alt kanadı olan Meclise girmeleri için yüzde 7 barajını geçmeleri gerekiyor.

Kazakistan Merkez Seçim Komisyonunca ülke mevzuatına göre, nihai seçim sonuçlarının 7 günde açıklanması bekleniyor.

Daha önce Avrasya Entegrasyonu Enstitüsünce yürütülen anket sonuçlarına göre, İktidar Partisi Nur Otan yüzde 75,2 ile ilk sırada, Ak Yol Demokratik Partisi yüzde 6,3 ile ikinci sırada, Kazakistan Halk Partisi ise yüzde 6,1 ile üçüncü sırada yer almıştı.

Ankette, Auıl (Köy) Halk-Demokratik Partisi yüzde 4,7 ile, Adal (Dürüst) Partisi ise yüzde 3,5 ile son sıraları paylaşmıştı.

Meclis ve Senatodan oluşan iki kanatlı yapıya sahip Kazakistan Parlamentosu, anayasa gereği "devletin en yüksek yasama organı" olarak tanımlanıyor.

Parlamentonun alt kanadı olan Meclis, 107 milletvekilinden oluşuyor.

Parlamento, Kazakistan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kazakistan'daki parlamento seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi - Son Dakika


Son Dakika

Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı 22 yaşındaki Zilan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı         
18:03
Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol! Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!         
17:52
Papa Francis'in doktoru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Papa Francis'in doktoru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:21
7'nci kattaki evinin penceresinden düşen adam yaşamını yitirdi 7'nci kattaki evinin penceresinden düşen adam yaşamını yitirdi         
17:05
Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım         
16:12
İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı         
15:48
Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi         
11:59
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş         
09:07
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 18:13:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kazakistan'daki parlamento seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei