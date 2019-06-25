Son Dakika Haberleri: Kazakistan'daki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Kazakistan'daki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi

1 saat önce

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, orduya ait bir mühimmat deposunda dün yaşanan patlamada ölü sayısının 2'ye yükseldiğini, 165 kişinin yaralı olduğunu açıkladı.

Kazakistan'daki patlamada ölü sayısı 2'ye yükseldi, System.String[]
Kazakistan İçişleri Bakanlığı, orduya ait bir mühimmat deposunda dün yaşanan patlamada ölü sayısının 2'ye yükseldiğini, 165 kişinin yaralı olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Yuri İlyin, Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Arys kentinde bir askeri üsse ait mühimmat deposunda meydana gelen patlamada ölü sayısının 2'ye yükseldiğini açıkladı. İlyin, "Tahliye işlemleri devam ediyor. 2 bin 815 kişi acil durum bölgesinden tahliye edildi. 41 binden fazla kişi bölgeyi terk etti" ifadelerini kullandı.

Kazakistan Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov ise 165 kişinin patlama sonucu çeşitli yaralanmalar nedeniyle sağlık merkezlerine başvurduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Nurlan Yermekbayev, bin 200'den fazla askerin halkı tahliye etmek ve kamu düzenini sağlamak için seferber edildiğini söyledi.

Öte yandan hükümet bölgede olağanüstü hal ilan ederken, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev dün bölgeyi ziyaret ederek mağdurlarla bir araya geldi. - NURSULTAN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:32 Kaynak: İHA
Kazakistan, 3. Sayfa
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